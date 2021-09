Undersøgelse: Vælgerne prioriterer ikke forebyggelse

Vælgerne prioriterer ikke forebyggelse af sygdomme højt på politikernes dagsorden. Foto: Mik

Holbæk - 25. september 2021 kl. 06:48 Af Karina Hansen Kontakt redaktionen

Forebyggelse af sygdomme og lidelser er langt ude i periferien på radaren, når indbyggerne i region Sjælland skal udvælge de vigtigste dagsordener for lokalpolitikerne.

Således viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Constructive Institute, der arbejder for at fremme konstruktiv journalistik, at kun tre procent af indbyggerne i Region Sjælland mener, at forebyggelse er blandt de vigtigste emner at tage sig af for lokalpolitikere.

Det kan måske undre, da sygehuse og sundhedsvæsen omvendt regnes som værende de vigtigste ting i samme undersøgelse.

Borgmestre undrer sig Borgmester i Holbæk Kommune, Christina Krzyrosiak Hansen (S), undrer sig over, at så få prioriterer forebyggelse, når undersøgelsen fra Epinion samtidig viser, at mange af vælgerne prioriterer ældreområdet (32 procent).

- Det kommer lidt bag på mig, for jeg tror, at en del af løsningen på, hvordan vi kan skabe et bedre ældreområde, er gennem forebyggelse. Det betyder jo, at færre bliver syge og indlagt, og at flere bliver en del af foreningslivet. Og det er jo med til at skabe et godt liv for de ældre.

Martin Damm (V), der er borgmester i Kalundborg Kommune, deler Christina Krzyrosiak Hansens undren.

- Det er lidt spøjst, for det burde rangere meget højere, siger Martin Damm og fortsætter:

- Mange er jo bekymrede for, om der f.eks. er ressourcer nok i sundhedsvæsnet. Og det træder jo i kraft, når det er gået galt, så at undgå at det kommer dertil, havde jeg troet, ville vægte højere.

Martin Damm understreger dog samtidig, at kommunalbestyrelsen gør mere ud af forebyggelse, end de tre procent tilsiger.

- Nogle gange skal man beskæftige sig med noget andet end det, vælgerne beskæftiger sig med, forklarer Martin Damm.

Og det er et argument, der vækker genlyd hos Christina Krzyrosiak Hansen.

- Vi kan jo ikke styre, hvad borgerne prioriterer. Men det er et mål for mig at højne området politisk, for det er løsningen på mange af de problemer vi har, og derfor skal det have politisk bevågenhed, fortæller hun.

Forebyggelse er ikke det eneste område, som er underprioriteret af vælgerne før valgkampen. Heller ikke kulturområdet eller boligpolitik sælger særlig mange billetter i region Sjælland - kun syv procent svarer i undersøgelsen, at en af disse er - eller burde være - blandt de tre vigtigste ting for lokalpolitikerne.

Epinions undersøgelse er gennemført på baggrund af 1002 interview med danskere bosat i Region Sjælland i alderen 18+. Resultaterne er repræsentative og blev fremlagt ved et seminar på Sjællandske Medier tidligere på ugen.