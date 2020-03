Se billedserie Teaterrødderne er rigtig gode til at sige en hel masse - uden egentlig at sige noget. Foto: Axel Gadegaard

Send til din ven. X Artiklen: Underfundigt teater i kapellet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Underfundigt teater i kapellet

Holbæk - 04. marts 2020 kl. 11:51 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er et lille underfundigt stykke, som Teaterrødderne fra Holbæk har skabt og nu viser frem for publikum på et så usædvanligt sted som Østre Kapel på Østre Kirkegård i Holbæk.

»Mellem - Rum« hedder teaterstykket, og i sædvanlig stil har Teaterrødderne improviseret hele stykket frem.

Handlingen finder sted i en ventesal på en station, hvor nogle meget forskellige mennesker mødes.

Nogle passer sig selv, mens andre taler sammen uden egentlig at høre andre end sig selv, som følgende lille replikskifte røber:

»Hvornår kører toget?«

»Det ved jeg ikke«

»Fint. Så kan jeg lige nå det«.

Men tingene er ikke helt, som de umiddelbart ser ud, og langsomt går det op for de forskellige karakterer, hvad det egentlig er, der foregår.

Slutningen og plottet skal dog ikke røbes her, men kun at det er lykkedes de to instruktører at få det hele gjort alvorligt, efter at der har været meget at grine af undervejs.

Professionel hjælp De to instruktører er i dette tilfælde et par professionelle af slagsen.

Bente Eskesen fra Odsherred Teater og teaterdirektør Kristoffer Møller Hansen fra Holbæk Teater.

Sidstnævnte forklarer, at Holbæk Teater ind imellem går i et samarbejde med det lokale teatermiljø i kommunen.

- For nogle år siden var det Elverfolket, som vi samarbejdede med omkring forestillingen »Matador«. Og nu er det så Teaterrødderne, som vi har lavet noget med, fortæller han og fortsætter:

- Teaterrødderne har lavet teater længere tid, end jeg har. Så det har ikke været noget med, at nu skulle jeg og Holbæk Teater komme og fortælle dem, hvordan man gør. Det ved de udmærket, men jeg har måske kunnet give dem en mere professionel tilgang til tingene, siger Kristoffer Møller Hansen.

Han glæder sig over samarbejdet.

- Vi har jo begge en fælles interesse for det at lave teater, siger han.

Anderledes spillested Som nævnt spiller Teaterrødderne i Østre Kapel, som jo tidligere har været brugt i forbindelse med begravelser og bisættelser.

Det var stillet stolerækker og skillevægge op, så det store rum på den måde bliver delt op.

Det glæder Kristoffer Møller Hansen, at de har fået lov til at være der.

- Det er over to år siden, at kapellet har været brugt, og jeg har længe haft et ønske om at lave noget her. Nu er det så gået i opfyldelse med Teaterrødderne.

- Stykket passer godt til stedet og omvendt. Teaterrøddernes fine teater her det bedst med en lille intim scene, hvor publikum sidder tæt på og kan opleve karakterernes mimik

»Mellem - Rum« spiller frem til den 7. marts, hvorefter forestillingen kan opleves to dage på Hempels Glasmuseum i Nykøbing.