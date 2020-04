Der er mange måde at få rørt sig på under Corona-krisen. Bliv inspireret online. Arkivfoto: Anders Ole Olsen. Foto er taget inden Corona-epidemien.

Under Corona-krisen: Gratis inspiration og underholdning online 2

Vi kan ikke se venner og familie på samme måde, som vi plejer, koncerter bliver udskudt, og træningscentre og fritidsaktiviteter er lukket. Men det betyder ikke, at vi ikke kan dyrke motion, lytte til musik eller blive inspireret til kreative sysler online. Mange af tingene foregår nemlig lige nu på nettet - og så er de ovenikøbet gratis.

Her kommer ti - nye - forslag til hele familien:

Kendte kunstnere spiller live. Tjek Stay Home Sessions og Together At Home på YouTube.

Der er mange Apps at vælge imellem, for eksempel Seven - 7 Minute Workout. Kan downloades i App store eller Google Play