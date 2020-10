Ved onsdagens retsmøde var der blandt andet indkaldt vidner til økseoverfaldet på tre teenagere ved et busstoppested i Havevang i Holbæk i oktober 2018. Foto: Morten D. Christensen

Ulykke har givet vigtigt vidne hukommelsestab

Holbæk - 14. oktober 2020 kl. 20:42 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Ét af de to hovedforhold i den igangværende retssag i Holbæk handler om et overfald på en dengang 18-årig mand natten til den 10. oktober 2018, hvor han blev opsøgt af flere personer på sin bopæl i Nykøbing og slået med en genstand, så han brækkede hånden, da han afværgede et slag mod sit hoved.

Anklagemyndigheden mener, at to Bandidos-rockere, 22-årige S og 28-årige M, stod bag overfaldet sammen med en anden uidentificeret gerningsmand, og at overfaldet skete som led i konflikten mellem Bandidos og Vang-gruppen. Efter anklagemyndighedens opfattelse var den 18-årige tilknyttet Vang-gruppen.

Det afviste den i dag 20-årige mand, da han onsdag mødte op som vidne for at fortælle om overfaldet for godt to år siden.

Det var stort set det eneste, han nåede at sige under afhøringen, inden retten besluttede at udsætte den til et andet tidspunkt.

Det skyldes, at den 20-årige i februar 2019 - altså nogle måneder efter overfaldet - var involveret i en trafikulykke, som har givet ham store problemer med hukommelsen.

Hans bistandsadvokat, Lars Ulrich Pedersen, bekræftede, at der er lægelige oplysninger om, at den 20-årige har problemer med at huske.

Fire mænd tiltalt De fire tiltalte mænd, der ifølge anklagemyndigheden er tilknyttet Bandidos, er:

M (28 år), S (22 år), J (31 år) og A (28 år).

Alle fire er tiltalt for grov vold i forbindelse med økseoverfaldet på tre unge i Havevang i Holbæk søndag den 7. oktober 2018.

M og S er desuden tiltalt for grov vold mod en dengang 18-årig mand i Nykøbing tre dage senere.

Hertil er de i forskelligt omfang tiltalt for blandt andet ulovlige knive og våben samt tyveri, hæleri og hærværk.

Læs mere om anklagerne mod de fire mænd her. Udsat til senere retsmøde På den baggrund ønskede anklager Annette Ahm rettens tilladelse til at læse politiets afhøringsrapporter med den 20-årige op i deres helhed. Normalt tillader retten kun oplæsning af uddrag af afhøringer, når der er uklarheder mellem vidnets forklaring i retten og det, vidnet måtte have forklaret til politiet på et tidligere tidspunkt.

Forsvarerne for de to tiltalte pegede dog på, at det kunne blive svært at stille uddybende spørgsmål til afhøringsrapporterne, hvis den 20-årige intet husker.

Derfor besluttede retten, at udsætte afhøringen af den 20-årige for at få bedre tid til at afgøre fremgangsmåden.

Han er et centralt vidne, fordi ingen andre overværede overfaldet på ham.

Ændrede forklaringer Til gengæld lykkedes det onsdag at afhøre flere vidner til overfaldet på tre teenagere, der blev angrebet med økser, hamre og bat ved et busstoppested i Havevang.

Men fælles for vidnerne var, at de i retten ikke kunne udpege konkrete personer som mændene bag det voldsomme angreb.

Det fik anklageren til at ty til politiafhøringerne, hvor det ene vidne, en ung mand, der havde set slutningen af episoden fra en lejlighed, ifølge politiet skulle have fortalt, at både tiltalte S og tiltalte A have været blandt overfaldsmændene.

Men vidnet betegnede i retten sig selv som »andenhånds-kilde« og sagde, at han kun havde videregivet oplysninger til politiet, han havde hørt i »folkemængden«, der samlede sig på stedet efter overfaldet. Det var ikke noget, han selv havde set, og han undrede sig i øvrigt over, hvis A skulle have været med i overfaldet, fordi han kendte ham »på den gode måde« gennem sin storebror.

En anden ung mand, der også havde set dele af overfaldet fra en altan, blev konfronteret med, at han, ifølge politiet, under en afhøring skulle have nævnt, at han havde hørt, at tiltalte S havde været med i angrebet, og at han vidste hvem S var, fordi han skulle være vokset op i Vangkvarteret.

Men i retten kunne vidnet ikke huske, at han skulle have forklaret sådan til politiet, og han afviste under vidneansvar at have kendskab til nogen med samme navn som S fra Vangkvarteret.

Som den hidtil eneste af de fire tiltalte valgte 28-årige A i går at udtale sig. Han ville kun svare på sin forsvarers spørgsmål, der handlede om hans påståede tilstedeværelse i Havevang 7. oktober 2018.

- Jeg har ikke været der, og jeg har aldrig set de personer (de forurettede, red.), eller haft noget udestående med dem. Jeg kender dem ikke, lød det helt kortfattet i forklaringen, der varede under ét minut.

Retssagen fortsætter fredag.

