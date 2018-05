Henrik og hans datter Julie Halby rykker teater-dokumentaren »Ultimatum« til Grønland. (Arkiv) Foto: Mik

»Ultimatum« til Grønland

Holbæk - 02. maj 2018 kl. 14:07 Af Palle Mogensen

Teaterdokumentaren »Ultimatum«, som blev skabt på Holbæk Teater for fem år siden og handler om alkohol- og narkomisbrug, skal nu til Grønland som led i en indsats mod misbrug.

Her skal den vises for medarbejderne i familiecentret i Kujalleq Kommune, der ligger nær Julianehåb, som led i en øget indsats mod alkoholmisbrug i kommunen.

- Det er fuldstændig fantastisk at blive inviteret til Grønland med forestillingen. For det viser, at at det ikke bare er en lokal forestilling, men en universel fortælling, fortæller teaterdirektør på Holbæk Teater, Kristoffer Møller Hansen, der er instruktør på forestillingen.

»Ultimatum« handler om misbrug og om de konsekvenser, som den har for ikke bare personen selv, men også den nærmeste familie.

De medvirkende er Henrik og Julie Halby - far og datter - og det er deres eget liv, som nu bliver vist på sce- nen.

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at det er hårdt at stå på scenen og fortælle om vores liv igen og igen, men vi gør det, fordi vi kan se, at det har en effekt, fortæller Henrik Halby.

Det er ham, som i samarbejde med lederen af familiecentret i Kujalleg Kommune, Naja Lund Kielsen, har fået teaterdokumentaren til Grøn- land.

Hendes kollega så »Ultimatum« i Norge sidste år, hvor den blev vist i forbindelse med en misbrugskonference.

Det er ikke billigt at rejse til Grønland, og derfor er det lykkedes at få Statens Kunstfond til at dække rejseudgifterne.

- Heldigvis er det ikke en forestilling med en masse udstyr. For så ville det ikke have kunnet lade sig gøre, fortæller Kristoffer Møller Hansen.