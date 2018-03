Holbæk udbød driften af Kastaniely, og Forenede Cares tilbud vandt. Nu vil kommunen have sænket prisen, ellers er muligheden at hjemtage og selv stå for driften. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Ultimatum til Forenede Care om prisnedslag

Holbæk - 25. marts 2018 kl. 09:17 Af Margit Pedersen

Skal kontrakten forlænges, må prisen sænkes på driften af plejecentret Kastaniely i Svinninge. Det er Holbæks ældre- og sundhedsudvalgs oplæg til forhandling med det private firma Forenede Care.

Tidligere beregninger har vist, at driften på to kommunalt drevne plejecentre i Jyderup og Holbæk er cirka en halv million kroner billigere. Derfor er målet at få et tilbud, der matcher prisen for driften af de to centre.

- Vi skal have respekt for borgernes penge. Får vi ikke et godt tilbud, er det billigere at hjemtage og selv stå for driften, siger udvalgets formand Jeppe Jakobsen (DF) til Nordvestnyt lørdag.

Forenede Care vandt et udbud af driften på Kastaniely i 2013, og kontrakten udløber til maj 2019. Senest sidst i april skal politikerne beslutte, om kontrakten forlænges eller udløber. Sker det sidste, kan driften hjemetages eller sendes i nyt udbud, oplyser Thomas de Richelieu, chef for kerneområdet Aktiv hele livet.

Direktør Stine Louise Eising von Christierson, Forenede Care, oplyser, at man gerne forhandler, når der dukker en invitiation op.

- Vi har været glade for at drive Kastaniely og for et godt og tæt samarbejde med Holbæk Kommune. Det ser vi da gerne fortsætte. I al beskedenhed mener jeg, vi er lykkedes fint med at levere en god kvalitet af pleje, omsorg og sjove aktiviteter for ældre borgere på Kastaniely. Det kan også aflæses af de årlige tilfredsundersøgelser, siger hun.