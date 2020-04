En husejer på Bukkerupvej i Tølløse havde antændt et bål, der på et tidspunkt var 10 gange 10 meter og med 10 meter høje flammer. Foto: Presse-fotos.dk

Ulovlig afbrænding af affald

Onsdag klokken 17.17 blev der ringet 112, fordi der var antændt et stort bål ved en landejendom på Bukkerupvej i Tølløse.

Bålet var under kontrol, og der var ingen fare for, at ilden ville sprede sig til ejendommen. Bålet bestod af haveaffald, men også af blandet nedrivningsaffald som murbrokker, træ og andet byggemateriel.