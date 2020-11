Tine Duch står foran indgangsdøren til Cargo, hvor et skilt oplyser, at der ikke gives 20 procents rabat ved kassen, sådan som det oplyses i Holbæk Værdicheckhæfte.

Uenighed om værdicheckhæfte

Kunder hos Boutique Café Cargo i Smedelundsgade i Holbæk bliver ved indgangsdøren mødt af et skilt. Det oplyser, at »Værdicheck fra Holbæk Værdicheckhæfte kan IKKE bruges hos Cargo«. Derfor gives der ikke 20 procent rabat. På skiltet tilføjes det, at oplysningen om rabat er »trykt uden godkendelse«.

