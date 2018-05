Forsvarsadvokat Mette Grith Stage. Foto: Mie Neel

Uenighed om tiltag for terrordømt pige

Holbæk - 15. maj 2018 kl. 06:13 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dagbladet Nordvestnyt og sn.dk kunne mandag fortælle, at forsvarsadvokat Mette Grith Stage undrer sig over, at der nu næsten et halvt år efter, at hendes klient, en i dag 18-årig kvinde, blev idømt otte års fængsel for forsøg på terrorisme i Kundby-sagen, endnu ikke er iværksat afradikalisering for hende i fængslet.

Efter at Kriminalforsorgen i første omgang afviste at kommentere kritikken med henvisning til tavshedspligten, sendte Kriminalforsorgens kommunikationsafdeling senere mandag en mail til avisen, hvori man afviser Mette Grith Stages udlægning.

»Kriminalforsorgen kan oplyse, at påstanden om at der ikke er iværksat initiativer, ikke er korrekt. Af hensyn til vores tavshedspligt kan vi imidlertid ikke komme nærmere ind på, hvad der konkret er iværksat.«

Herefter følger en generel beskrivelse af, hvad Kriminalforsorgen gør for at hjælpe varetægtsfængslede og afsonere på vej til at kunne leve et liv uden kriminalitet.

»Heri indgår blandt andet et arbejde i forhold til at forebygge voldelig ekstremisme, hvis det konkret vurderes, at der er behov herfor. Vurderingen af, hvilke tiltag der bør iværksættes i forhold til den enkelte indsatte, tager først og fremmest udgangspunkt i den enkeltes udfordringer og ressourcer,« skriver Kriminalforsorgen i mailen.

Forsvarer Mette Grith Stage har læst mailen fra Kriminalforsorgen, og hun holder fast i den kritik, hun mandag rejste af afradikaliseringstilbuddet til den unge kvinde.

Hun skriver i en mail til Nordvestnyt:

»Min klient og jeg ved jo ikke, hvordan Kriminalforsorgen definerer iværksættelse af et initiativ. Det er muligt, at man stadig er på skrivebordsstadiet og der har iværksat noget. Men min klient har altså ikke forståelsen af, at et antiradikaliseringsprogram er iværksat, og hun oplyser overfor mig, at hun ikke har mærket særlige initiativer realiseret i den forbindelse,« lyder det fra Mette Grith Stage.

Hun understreger, at hun ikke har så tæt kontakt med sin klient som under straffesagen, men det har den dømtes mor, og hun er, ifølge Mette Grith Stage, af »helt samme opfattelse«.

