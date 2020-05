Hvis Holbæk og Slagelse Kommuner bliver enige om et fælles egnsteater, får Holbæk Teater en fremtrædende rolle. Foto: Palle Mogensen

Send til din ven. X Artiklen: Uenighed om tilskud til egnsteater Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uenighed om tilskud til egnsteater

Holbæk - 09. maj 2020 kl. 07:10 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal Holbæk og Slagelse Kommuner have et fælles egnsteater, og i så fald under hvilke betingelser? Det diskuterer politikerne i de to kommuner i øjeblikket.

Men selv om begge kommuner mener, at det er en god ide med et sådant teater, kan de ikke blive helt enige om, hvor mange penge hver kommune skal smide i projektet.

Udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune havde sagen med som et punkt på sit seneste møde. Dog som et lukket punkt.

Derfor kan udvalgsformand Ole Hansen (S) ikke sige så meget på nuværende tidspunkt.

- Grunden til, at sagen bliver behandlet som et lukket punkt, er, at den både handler om økonomi og personer. Derfor kan jeg ikke sige noget om den, fortæller han.

Sagen bliver nu sendt videre til henholdsvis økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Uenighed om betaling Selv om Ole Hansen ikke på nuværende tidspunkt kan udtale sig om sagen, så er det alligevel ikke helt hemmeligt, hvad der foregår.

Således har sagen været behandlet på det seneste byrådsmøde i Slagelse Kommune.

Af mødereferatet fremgår det, at Holbæk Kommune ikke er helt tilfredse med, hvad politikerne i Slagelse foreløbig har meldt ud. Nemlig at man kun er villig til at spytte omkring en million kroner i kassen.

I et bilag til sagen påpeger Ole Hansen i en mail til kulturudvalgsformanden i Slagelse, Jørgen Andersen (S), at hvis man skal sikre sig titlen af et egnsteater og dermed få refusion fra staten, så skal den enkelte kommunes tilskud være på mere end 2,7 millioner kroner.

Han skriver endvidere, at hvis Holbæk Kommune betaler et langt større beløb i tilskud til det nye egnsteater, så må det også betyde, at størstedelen af teatrets aktiviteter skal foregå i Holbæk Kommune.

Slagelses politikere kunne dog ikke blive enige om at smide mere end millionen i teaterpuljen i denne omgang, så spørgsmålet er, hvad Holbæk så vil.

Slagelse Kommune vil dog ikke afvise en form for samarbejde på teaterfronten.