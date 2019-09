Hvor skal pengene tages fra, når folkeskoleelever skal i specialtilbud? Det skal politikerne nu beslutte. Foto: Christina Quist Foto: Christina Quist

Uenighed om placering af penge til specialundervisning

Holbæk - 24. september 2019 Af Christina Quist

Hvor skal pengene tages fra, hvis folkeskolen ikke kan rumme lille Sofus eller Sofie, og de i stedet skal placeres i et

specialundervisningstilbud?

Spørger man de fire folkeskoler i Holbæk Kommune, er svaret: Fra skolernes egne budgetter. Handicaprådet, derimod, mener, at der skal laves en central pulje, som folkeskolerne kan gøre brug af efter behov. Det viser de bemærkninger, der er kommet i forbindelse med, at et forslag til principper for en ny styringsmodel for special­undervisningen har været i høring.

Da børne- og skoleudvalget sendte forslaget i høring i maj, blev skolebestyrelserne og Handicaprådet bedt om at forholde sig til i alt fem punkter vedrørende specialundervisningen. Et af dem var et forslag om, at der ud af skolernes samlede budget etableres en pulje på otte millioner kroner til medfinansiering af skolernes udgifter til specialundervisningstilbud. Det er meningen, at skolerne skal kunne gøre brug af puljen, hvis udgifterne til specialundervisning for den enkelte elev overstiger 400.000 kroner per skoleår.

Den centrale pulje skal dermed sikre, at skolerne på forhånd kender den maksimale udgift, de kan få til et specialundervisningstilbud. Desuden skal puljen medvirke til, at den enkelte skoles økonomi ikke bliver afgørende for valg af tilbud.

Folkeskolerne har tidligere haft mere end svært ved at styre udgifterne til specialundervisningen. Gang på gang var disse udgifter forklaringen på, at skolerne overskred deres budgetter. Alligevel vil skolerne altså beholde den nuværende model, hvor økonomien til specialundervisningen er lagt ud på de fire skoler.

Bestyrelserne mener blandt andet, at den nuværende model giver bedre mulighed for tidlig og hurtig indsats, og de er bekymrede for, at økonomistyringen bliver dårligere, hvis ansvaret for visitation og økonomi bliver delt, fremgår det af høringssvarene.

Handicaprådet, som sammen med blandt andre forældre og Autismeforeningen tidligere har kritiseret den nuværende model, hilser til gengæld forslaget velkommen, »da vi igennem årene har set, at økonomi har indvirket på skoleledernes beslutninger om at etablere lokale tilbud ud fra en rent økonomisk vinkel, der ikke har tilgodeset elevernes individuelle behov«, skriver de i høringssvaret.

Her opfordrer rådet også til, at puljebeløbet sættes op.

Specialundervisningen i Holbæk Kommune var sidste år genstand for stor opmærksomhed.

Det skyldtes blandt andet sager om to drenge, som begge havde tilbragt en stor del af deres skoletid i en almindelig folkeskole, selvom de havde brug for et andet tilbud på grund af deres autisme. For børnene og deres familier havde manglen på hjælp haft store konsekvenser. Og flere mente, at sagerne var trukket ud, fordi deres skoler havde skelet mere til økonomi end til drengenes tarv.

Sagerne var en medvirkende årsag til, at udvalget for børn og skole i juni sidste år sagde nej til at bibeholde den nuværende budgetmodel. En analyse anbefalede ellers, at beslutningskompetencen og budgetansvaret for specialundervisningen skulle blive på skolerne. I stedet for at arbejde videre med anbefalingen bad udvalget administrationen komme med forslag til andre budgetmodeller.

I den forbindelse sagde Susanne Utoft (LL), som er formand for udvalget for børn og skole, blandt andet at, »I de modeller skal en større andel eller hele beslutningskompetencen og midlerne til specialundervisningen være placeret centralt. Det afgørende for os i udvalget er, at tilbuddene til vores børn ikke udelukkende er afhængige af økonomien på den enkelte skole«.

På baggrund af høringssvarene og analysen indstiller administrationen til børne- og skoleudvalget, som behandler sagen i morgen, at den nuværende budgetmodel fortsætter. Sagen skal også behandles i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.