Det kommunale grundstykke, som skal sælges, er placeret i yderkanten af Jyderup ved Aggersvoldvej. Foto: Christina Quist

Uenighed om krav til kommende bygherre

Holbæk - 12. april 2019 kl. 16:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommunale grundstykke Jyderup Nord i Jyderup bliver igen udbudt til salg.

Det sker efter, at Holbæk Kommunalbestyrelse har sagt god for en ny udbudsmodel for et salg af grundstykket.

Jyderup Nord har tidligere været sat til salg, og Holbæk Kommune modtog i den forbindelse to tilbud. Kommunalbestyrelsen besluttede dog i december sidste år at takke nej til dem begge, da de lå under mindsteprisen.

I forbindelse med det nye udbud vil grundstykket blive opdelt i tre arealer med plads til henholdsvis 23, 9 og 4 parcelhusgrunde. De tre arealer skal sælges i etaper.

Køberen af det første areal vil være forpligtet til at etablere stamvejen til Aggersvoldvej. Holbæk Kommune vil omvendt lave nogle fælles friarealer, grønning og beplantningsbælte. I det nye udbud vil der ikke blive fastsat en mindstepris. Til gengæld vil køberen blive pålagt forpligtelser om blandt andet byggepligt og tilbagekøbsret for Holbæk Kommune.

Selvom der i kommunalbestyrelsen endte med at være enighed om at udbyde grundstykket til salg på ovenstående vilkår, var der forud for beslutningen en del debat. For Enhedslisten og Lokallisten mener, at området skal udbydes til salg med den tilføjelse, at området skal indeholde forskellige former for boliger som for eksempel klassiske parcelhuse, klyngehuse med fællesarealer og seniorboliger i det omfang, lokalplanen muliggør det.

Da de to parter ikke kunne få deres ønske opfyldt, gik de i stedet med til, at der i forbindelse med udbuddet bare skal åbnes for, at området kan indeholde de nævnte boligformer.

Læs mere om sagen og debatten i dagbladet Nordvestnyt fredag.