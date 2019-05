Det ville være lidt af en molbohistorie at have en nyt varmtvands- og terapibassin, som handikappede ikke kan benytte. Sådan så det ud i Holbæk Sportsbys svømmehal på grund af uenighed om, hvem der skulle betale en handikaplift. Det er stadig uafklaret, men kommunen har købt en lift, der bliver klar til åbningen 30. maj. Og kan det lade sig gøre, bliver der også gjort klar til lift ved familiebassinet. Foto: Mie Neel

Uenighed om betaling af handikaplift i svømmehal

Længe så det ud til, at kørestolsbrugere ikke kunne få gavn af et nyt varmtvandsbassin til træning, fordi der ikke var en handikaplift.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her