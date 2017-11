Udvikler blev påvirket af modstand

Sådan tager projektet sig ud, efter at punkthuset (bagerst i midten) er blevet reduceret fra syv til fem etager. Illustration: Kullegaard A/S Foto: FirstAgenda image to PDF converter

Holbæk - 29. november 2017 kl. 20:15 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Modstanden fra naboer og andre mod at bygge boliger i syv etager på hjørnet af Smedelundsgade og Rosen i Holbæk har været afgørende for, at projektudvikleren TK Development har valgt at gå ned i fem etager, skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

Oprindelig indeholdt forslaget et punkthus på syv etager, men i det forslag, som klima- og miljøudvalget behandlede på sit møde tirsdag, var det beskåret til fem etager.

Direktør Robert Andersen fra TK Development A/S, Aalborg, som står bag projektet, bemærker, at der i processer omkring dannelse af projekter er mange hensyn at tage.

- Vi ville gerne have haft syv etager, men har også respekt for de bemærkninger og indsigelser, som dette projekt har affødt. Det betyder meget for os at få udviklet et projekt, som myndigheder, naboer og vi synes kan indpasses i byen, og som også er kommercielt bæredygtigt. Og det finder vi, at det nu dannede projektforslag opfylder, forklarer Robert Andersen.

Efter klima- og miljøudvalgets indstilling om, at forslaget godkendes, behandles sagen i december i økonomiudvalget og byrådet.

Hvis det går efter planen, vil nedrivningen af bygningerne på hjørnegrunden begynde til foråret, oplyser Robert Andersen.

Vestsjællands Almene Boligselskab, VAB, skal råde over nogle af de cirka 39 boliger, der nu kan blive plads til. Boligerne i punkthuset på nu fem etager skal være almene boliger, som VAB skal udleje.

- Det er da en skuffelse, at det bliver reduceret fra syv til fem etager. Det er ærgerligt for projektet, men det må vi indrette os efter, siger Karsten Krüger, administrerende direktør i VAB.

Det er ikke afklaret, hvor mange der bliver almene boliger, og hvor mange der bliver ejerboliger.