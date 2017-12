Den ene af de to nye kokke i Maskinværkstedets brasserie: Andreas »Jylland« Wærens, Christian Fernando Riese-Nielsen, som er manden bag de argentinsk- og spansk inspirerede tapas-frokoster, og chefen for det hele Henrik Nielsen (th). Foto Jette Bundgaard.

Udvider med aftenrestaurant fra januar

- Vi har allerede et godt frokostkoncept og en fed atmosfære, hvor alle er på fornavn med hinanden, siger Henrik Nielsen. - Det skal være det samme om aftenen med en mere loose stil, hvor folk kan dumpe ind til en snack og et glas vin. Sådan er trenden i København, og sådan opfatter jeg, at folk også ønsker det her i Holbæk. Tendensen er at vi går flere gange ud og spiser, og gerne mindre formelt, hvilket også er tanken i den nye restaurant på Maskinværkstedet.