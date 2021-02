Udvalg vil holde pris på børnepasning i ro

Forældre med børn i Holbæk Kommunes daginstitutioner ser ud til at slippe for at skulle betale mere for deres børns vuggestue- og børnehavepladser fra juni i år.

I hvert fald besluttede et enigt børne- og skoleudvalg i går at indstille til Holbæk Kommunalbestyrelse, at taksten i de kommunale børnehuse holdes i ro for nu.