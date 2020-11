Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg har indstillet, at der sættes gang i planarbejdet for skovboliger i den lille lund ved ejendommen på Roskildevej 339-341. Men udvalget ønsker, at boligerne kan blive tre i stedet for fire etager høje.

Udvalg vil have en etage kappet af skovboliger

Det er nogle af tankerne bag forslaget om at bygge 10-12 høje boliger i den lille skovbevoksning ved Roskildevej 339-341 i Vipperød. Det fortæller Ulrich Krasilnikoff, Nøkkentved. Han overtog ejendommen pr. 1. september via selskabet Roskildevej 339-341 ApS, som han ejer sammen med sin kone, Susanne Krasilnikoff.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her