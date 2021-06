Se billedserie Den gratis transport med færgen gav sidste sommer stor søgning til Orø-færgen - her på Holbæk-siden - med det resultat, at der i flere tilfælde ikke var plads til Orø- boerne. Derfor skal de i år sikres en fortrinsret på færgen, indstiller klima- og miljøudvalget. Foto: Agner Ahm

Udvalg vil give øboere fortrinsret

Holbæk - 02. juni 2021 kl. 11:28 Af Kaj Ove Jensen

Da der sidste sommer var gratis transport med færgen til Orø, gav det indimellem en del utilfredshed blandt Orø-borgerne, at de ikke kunne komme med færgerne, fordi de var fyldt op.

Det mener politikerne i Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg skal være anderledes i år, hvis der indføres en lignende ordning. I hvert fald har udvalget indstillet, at øboerne skal have fortrinsret med Orøfærgen. Sagen skal videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen senere på måneden.

Folketinget har endnu ikke endeligt besluttet, hvordan corona-sommerpakken i år skal se ud. Men der er udformet en rammeaftale, hvor der blandt andet er afsat 110 millioner kroner til billigere indenrigsrejser i sommerperioden. De konkrete initiativer skal forhandles på plads i de kommende uger.

Sidste sommer kostede den gratis sejlads til småøerne 85 millioner kroner.

Ny type pendler-billet Når politikerne i Holbæk allerede nu tager fat på spørgsmålet, skyldes det, at der ikke er møder i udvalgene og i kommunalbestyrelsen i løbet af juli. Derfor er det nødvendigt på forhånd at træffe beslutning om principperne for færgetransporten.

Administrationens hoved­indstilling til klima- og miljøudvalgets møde i går lød på, at hvis den kommende sommerpakke giver mulighed for gratis færge eller reduceret færgetakst til Orø-færgen i sommeren 2021, så vil kommunen gøre brug af den, men uden særordning for øboerne.

Den alternative indstilling lød på, at kommunen vil gøre brug af muligheden. Men hvis der bliver mulighed for gratis færge, vil kommunen lave en midlertidig forsøgsordning med en ny type pendler-billet med pladsgaranti.

Et enigt klima- og miljøudvalg sagde ja til den alternative indstilling, »idet øboerne skal have fortrinsret«, hedder det i protokollatet.

- Vi mener, at øboerne skal have fortrinsret. Nogle har et arbejde, og så skal de ikke stå og vente 70 minutter, eller hvor længe det nu er, før de kan komme med, fordi en turist er kommet foran dem. Det er vigtigt, at vi finder en løsning, siger John Harpøth (DF), der er formand for klima- og miljøudvalget.

Det er uvist, om definitionen på øboere udelukkende er dem, der har folkeregisteradresse på Orø, eller om det også gælder sommerhusejere. Ifølge John Harpøth drøftede udvalget ikke det spørgsmål.

Juridisk muligt Administrationens anbefaling var, at der ikke skal laves en særordning for beboerne på Orø ud fra en vurdering af praktik, administration, økonomi og arbejdsmiljøhensyn. De fleste færger har ikke særordninger. Der er dog kendskab til tre færgelinjer med særordninger - Fanølinjen, Tunøfærgen og Barsøfærgen.

Administrationen har desuden peget på, at det vil give øget administration og ressourceforbrug og behov for ekstra bemanding, hvis der skal udarbejdes særlige billettyper, laves flere køer og kontrolleres flere billettyper. Det vurderes, at det kan blive nødvendigt at hyre et vagtfirma, der har erfaring med lignende situationer.

I forbindelse med den alternative indstilling - som udvalgspolitikerne altså peger på - er muligheden for en særordning for beboerne på Orø undersøgt. Det vurderes, at det er juridisk muligt at lave en ordning med en midlertidig ny billettype til pendlere med pladsgaranti, hvor der på hver overfart afsættes 10 pladser til kunder med den billettype.

I debatten sidste år blev det ellers nævnt, at det ikke var muligt at give øboerne fortrinsret. Men den nævnte løsning med en særlig billettype er en model, som Norddjurs Kommune har fået beskrevet som juridisk mulig af Transport- og Boligministeriet sidste år, dog uden at ordningen blev anvendt.

Brev til Christiansborg I forbindelse med spørgsmålene i forbindelse med den ventede gratis transport med færgerne har John Harpøth fra Dansk Folkepartis gruppe i Holbæk Kommunalbestyrelse skrevet til partiets gruppe i Folketinget.

Han skriver, at man i Holbæk Kommune har en udfordring, som man sikkert også har andre steder med øsamfund. John Harpøth mener, at man glemmer de faste øboere, som sidste år havde en udfordring med at komme til og fra deres faste bosted.

Dermed står de med en stor usikkerhed om, hvorvidt de kan komme hjem og formentlig også, når det gælder, om de kan komme fra øen. John Harpøth foreslår, at løsningen kunne være det BEAS-kort, som øboerne bruger i dagligdagen, og som kunne være deres sikkerhed ved hver overfart.

Svar fra transportordføreren DF's transportordfører i Folketinget, Hans Kristian Skibby, har i et svar skrevet, at partiet i forhandlingerne om udmøntningen af sommerpakken lægger op til, at der afsættes 70 millioner kroner, der skal være målrettet gratis transport for gående og cyklende samt tiltag for biler med handicaptilladelser.

Perioden foreslås at vare fra 1. juli til udgangen af september. DF på Christiansborg mener, at det alene skal være de individuelle færgeoperatører, som skal beslutte, hvornår i perioden, der skal tilbydes gratisrejser.

DF mener også, at operatørerne skal forpligtes til at fastsætte et loft på antallet af billetter på den midlertidige sæsonordning. Det skal netop ske for at sikre de fastboende en normal mulighed for at komme ud og hjem, skriver Hans Kristian Skibby.