Udvalg vil bruge alle pengene ét sted

Når eleverne på Svinninge Skole laver suppe i madkundskab, eller saver eller syr i faget håndværk og design, foregår det ikke under de bedste forhold. Skolekøkkenet og lokalerne til sløjd og håndarbejde har nemlig set bedre dage.

Det skal der snart ændres på. Det mener udvalget for børn og skole. Onsdag besluttede udvalget at indstille til Holbæk Kommunalbestyrelse, at der frigives to millioner kroner, hvoraf 1,75 millioner kroner skal gå til renoveringsprojektet på Svinninge Skole. De resterende 250.00 kroner skal gå til at lave en strategi for læringsmiljøer.