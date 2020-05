Udvalg står til massivt underskud

Lige nu er der et sted mellem 500 og 600 flere ledige Holbæk-borgere, end der ville have været uden corona-nedlukningerne. Det er den vigtigste forklaring på, at Holbæks beskæftigelsesudvalg har udsigt til, at 2020 ender med en massiv overskridelse af budgettet.

At gætte på fremtiden lige nu er selvsagt mere end vanskeligt. Men administrationen har alligevel valgt at lave en kurve til politikerne, hvor man regner med, at den særlige corona-arbejdsløshed topper lige nu. Og fra midt på sommeren skal den - ifølge kurven - så begynde at falde, sådan at vi næste sommer igen har en »normal« ledighed.