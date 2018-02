Der skal endnu en gang findes penge på serviceområderne i Holbæk Kommune.

Udvalg skal finde millioner

Holbæk - 10. februar 2018 kl. 18:23 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdet med at lave Holbæk Kommunes budget for 2019 er gået i gang. Det betyder, at medlemmerne af de stående politiske udvalg og økonomiudvalget for alvor skal til at trække i arbejdstøjet. For inden sommerferien skal de være kommet med et bud på, hvordan de mener, der kan findes effektiviseringer og besparelser på den kommunale service for i alt 28 millioner kroner i næste års budget.

Effektiviserings- og besparelsesstrategien, som den hedder, er en del af den budgetaftale, som blev vedtaget i oktober sidste år. Som konsekvens heraf skal der fra 2019 til 2021 årligt skæres én procent af serviceudgifterne i kommunens budget.

Administrationen har delt de 28 millioner kroner ud på de politiske områder. Næste år skal de største beløb findes på folkeskolen, småbørns- og ældreområdet.

Holbæks økonomiudvalg har i denne uge godkendt den økonomiske ramme.

Borgere kan blive ramt

Ud af de 28 millioner kroner skal de 18,8 millioner kroner bruges til at skabe et såkaldt politisk råderum.

Det betyder, at politikerne kan prioritere, om de vil bruge pengene på eksempelvis at annullere andre reduktioner eller lægge pengene i kommunekassen.

Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) understreger, at der er lagt op til, at der skal laves effektiviseringer for 28 millioner kroner næste år. Det kan dog ende med besparelser, hvis der ikke kan findes penge på at gøre tingene anderledes, klogere og smartere.

- Jeg kommer ikke til at love, at det her ikke får betydning for borgerne. Jeg vil hellere være ærlig og sige, at det kan det godt få, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Kommunalbestyrelsen, som i sidste ende skal beslutte, hvilke effektiviseringer og besparelser, der skal gennemføres, skal også sige god for den økonomiske ramme.

Læs mere i dagbladet Nordvestnyt lørdag.