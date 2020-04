Under coronakrisen skal blandt andet kontanthjælpsmodtagere stadig opfylde kravet om 225 timers job på et år for at bevare den fulde ydelse. Formand for beskæftigelsesudvalget i Holbæk, Lars Dinesen (S) ser på muligheden for at forlænge optjeningsperioden.

Udvalg skal drøfte krav om 225 timers arbejde

Det giver ingen mening, at ledige på kontanthjælp fortsat skal opfylde kravet om 225 timers arbejde. Der er jo ikke noget arbejde at få, siger Lars Dinesen (S), formand for Holbæks udvalg for beskæftigelse og uddannelse. Derfor vil han på næste udvalgsmøde have drøftet, hvordan kommunen kan hjælpe kontanthjælpsmodtagerne. Mens ledige på dagpenge er fritaget for at søge job under coronakrisen, skal kontanthjælpsmodtagere stadig opfylde kravet om at optjene 225 timers ordinær beskæftigelse på et år. - Det er dybt mærkeligt, kravet ikke er sat i bero under coronakrisen. Hvad skal de søge lige nu, hvor virksomheder sender medarbejdere hjem? Og er der job, går de næppe til kontanthjælpsmodtagere, når der er ledige dagpengemodtagere, konstaterer Lars Dinesen.

