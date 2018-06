Der kan starte op til 30 elever i børnehaveklassen på Skovvejens Skole afdeling Jernløse efter sommerferien. For udvalget for Børn og skole har givet skolen en dispensation. Foto: Martin Foldgast

Udvalg siger ja til stor klasse

Holbæk - 02. juni 2018 kl. 10:05 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De børn, som skal begynde i børnehaveklasse på Skovvejens Skole afdeling Jernløse efter sommerferien, får formentlig ingen problemer med at finde nye legekammerater. Omvendt bliver der ikke meget plads at lege på i klasselokalet.

For udvalget for Børn og skole har besluttet at give Skovvejens Skole en dispensation, så skolen kan oprette én stor børnehaveklasse i Nr. Jernløse med op til 30 elever.

- Det har vejet tungt, at det er en enig skolebestyrelse, som har søgt om dispensation. Det gjordet det svært for os i udvalget at sige det modsatte. For det er dem, der sidder derude og skal have det hele til at hænge sammen, siger Jarl Sabroe (R), som er medlem af udvalget for Børn og skole.

- Men vi er i udvalget også enige om, at det på ingen måder er noget, vi synes er fantastisk. Men skolen har en presset økonomi. Og det gør det svært at finde pengene andre steder, som ikke vil gøre mere ondt end en dispensationen gør, forklarer Jarl Sabroe.

Politiker er tryg

På nuværende tidspunkt er der indskrevet 27 børn på Skovvejens Skole afdeling Jernløse. Men da elevtallet kan stige frem mod sommerferien, har skolen valgt at søge om dispensation.

Skolens ledelse og bestyrelse har allerede taget højde for, at der kan komme én storklasse. De har nemlig valgt, at der skal tildeles ekstra ressourcer, så der kan arbejdes med fleksibel holddeling. Klassen skal også have samme lokaleforhold til rådighed, som ved to klasser. Og det er desuden aftalt, at klassen skal have to pædagoger, ligesom at personalet omkring klassen ikke skal være vikarer i andre klasser.

Flere forældre med børn, som skal starte i børnehaveklassen på afdeling Jernløse efter ferien, har tidligere givet udtryk for, at de er utilfredse med, at der kan oprettes en klasse med op til 30 elever.

Læs mere i dagbladet Nordvestnyt lørdag.