I Alkes Have i Knabstrup skal der udover boligerne være et fælleshus, kreative værksteder, spisesal og fælles grønne områder. Illustration: We Architecture

Udvalg siger ja til Alkes Have-planer

Holbæk - 02. december 2019 kl. 08:21 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Holbæk Kommunalbestyrelse er begejstringen over det kommende bofællesskab Alkes Have i Knabstrup stor.

Derfor kommer det næppe som den store overraskelse, at et enigt klima- og miljøudvalg nu har indstillet til økonomiudvalget, at planlægningen for Alkes Have skal sættes i gang. Det kræver nemlig en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, hvis det almennyttige bofællesskab skal opføres i Knabstrup.

Lokalplanen vil gøre det muligt at opføre cirka 40 boliger i form af rækkehuse og tilhørende fælleshus ved Skolevej. Som avisen tidligere har fortalt, er det en gruppe borgere og Boligselskabet Sjælland, som sammen har rettet henvendelse til Holbæk Kommune med et forslag om at oprette et bofællesskab.

Efter planen skal Alkes Have indeholde boliger til seniorer og børnefamilier. Derudover skal der laves et fælleshus med blandt andet spisesal, storkøkken og børnerum. Der skal også være kreative værksteder, fælles grønne områder samt en fælles parkeringsplads.

Det er desuden et ønske fra beboergruppen og boligselskabet, at boligerne opføres så bæredygtigt som muligt. Der lægges konkret op til at opføre et lavenergi-byggeri med solceller og opsamling af regnvand til for eksempel fælles vaskeri. Regnvandet skal også bruges rekreativt med vandrender og søer. Og så skal der være arealer med grønsager og dyrehold.

Da der er tale om almene boliger, skal kommunen til et tilskud til et grundkapitallån på 5,7 millioner kroner. I Holbæk Kommunes budget for 2020 er der afsat penge til grundkapitalen.