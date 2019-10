Forsøget på at redde Kikhøj kom for sent. Socialtilsyn Hovedstaden havde ikke tillid til, der kunne rettes op på mangler, efter flere påbud og anbefalinger i årenes løb ikke blev fulgt op. Nu skal socialudvalget have tilsyns­rapporter tilsendt og behandle påbud og handleplaner i udvalget.

Udvalg holder øje med påbud fra tilsyn

Social­tilsynets påbud og anbefalinger skal altid følges op af handleplaner. Men det sker ikke altid, og derfor skal påbud og handleplaner tages op politisk. Socialudvalget vil holde øje med alle påbud for at undgå nye alvorlige svigt på special­institutioner som den nedlagte boinstitution Tornhøj i Jyderup og senest bo- og aflastningshjemmet Kikhøj i Holbæk.

