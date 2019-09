Udvalg holder fast: Vil være fri for nationale test

Trods beslutningen i kommunalbestyrelsen blev børne- og skoleudvalget i denne uge præsenteret for en hovedindstilling fra administrationen, hvor den opfordrede til, at man skulle vente med at sende ansøgningen og i stedet se tiden an. Argumentet var blandt andet, at der aktuelt er flere initiativer i gang med henblik på en omlægning af de nationale test og/eller afsøgning om dispensationsmuligheder.

Før sommerferien besluttede Holbæk Kommunalbestyrelse, at Holbæk Kommune skal søge om at blive fritaget fra de nationale test i folkeskolen. I samme ombæring blev det besluttet, at sagen skulle tilbage til udvalget for børn og skole, som skulle arbejde med den konkrete ansøgning

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her