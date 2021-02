Holbækkere, der fyldte 75 år i 2020, må selv købe de fyldte chokolader. Udvalget for ældre og sundhed har besluttet ikke at erstatte den aflyste fælles fødselsdag med en chokoladegave. Foto: Mie Neel

Udvalg dropper sød erstatning til ældre

Holbæk - 02. februar 2021 kl. 06:01 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Der kommer ingen chokoladegave med blomsterbuddet til ældre holbækkere som erstatning for den årlige, fælles 75-års fødselsdag. Udvalget for ældre- og sundhed har lyttet til udmeldinger fra ældre og administrationen og aflivet ideen, oplyser John Harpøth (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget i Holbæk

På udvalgsmødet mandag var der enighed om at droppe tanken om en sød kompensation for de aflyste arrangementer på kommunens aktive centre i 2020.

Her får deltagerne vejledning om kommunale og frivillige tilbud, og brugerrådene ved de aktive centre fortæller om aktiviteter. Da deltagerne er fødselsarer, serveres kaffe og lagkage.

Argumentet fra administrationen for at afvise chokolade-erstatningen er, at alle, der fyldte 75 år i 2020, får tilbudt en individuel, forebyggende samtale.

Det er et lovkrav, at vejledningen skal gives, men ikke hvordan. Derfor har Holbæk i flere år inviteret til fælles fødselsdag udover muligheden for besøg hjemme af en forebyggende sygeplejerske.

800 holbækkere blev i 2020 75 år. Erfaringen viser, at mange ikke deltager i den fælles fødselsdag eller beder om en samtale.

- Mange føler ikke, de har behov for det. Desværre er der borgere, som har behov, men ikke kommer til fødselsdagsarrangementer eller henvender sig for at få besøg., siger Steen-Kristian Eriksen, formand for Holbæk Ældreråd.

Det er i en coronatid ekstra vigtigt at have fokus på den gruppe, det vigtige er de forebyggende samtaler, tilføjer han.

Også Ældre Sagens Bjørn Andersen sagde nej tak til chokolade. Er der penge, kunne man senere i år invitere fødselarer fra 2021 og 2020 til en fælles fødselsdag.