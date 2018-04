1. august 2016 trådte den nuværende skole- og dagtilbudsstruktur i kraft. Nu skal strukturen formentlig evalueres. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Udvalg: Evaluér skolestrukturen nu

Holbæk - 10. april 2018 kl. 10:46 Af Christina Quist

Når snakken falder på en evaluering af den nuværende struktur på Holbæk Kommunes folkeskoler og i daginstitutionerne, så er der ikke noget at sige til, hvis forældre og medarbejdere efterhånden er en smule rundtossede.

For først blev det besluttet, at der skulle laves en evaluering af strukturen i år. Så blev det besluttet, at evalueringen skulle udskydes til 2019. Og mandag besluttede udvalget for Børn og skole at indstille til Holbæk Kommunalbestyrelse, at evalueringen bliver sat i gang nu, så den kan være færdig i slutningen af dette år. Det fortæller Sine Agerholm (LL), som er formand for udvalget Børn og skole.

Ifølge hende har et samlet udvalg lyttet sig frem til, at der er et politisk ønske om at fremrykke processen. Et andet argument for at gennemføre evalueringen nu er, at det kan lade sig gøre uden at bruge en masse penge på det. Samtidig har man mulighed for at inddrage flere interessenter end først planlagt.

- Der skulle have været lavet en APV blandt alle kommunens medarbejdere her og nu. Men den har man udsat til september på grund af den varslede konflikt. Så når den bliver gennemført i september, så får vi i den forbindelse mulighed for at stille spørgsmål om strukturen til alle lærere og pædagoger, forklarer Sine Agerholm.

Da udvalget for Børn og skole i marts i første omgang valgte at udskyde evalueringen af strukturen til 2019, skyldtes det, at nogle forældrebestyrelser og MED-udvalg havde givet udtryk for, at de ønskede at vente.

- De sagde, det var for tidligt. Og det er jeg sådan set fortsat enig med dem i. Der har ikke været tid nok til at få implementeret den nye struktur, så man kan vurdere, hvad fordele og ulemper er. Det anerkender jeg fuldt ud, siger Sine Agerholm, som mener, at man skal have dette i baghovedet, når man ser konklusionen og resultaterne af evalueringen senere på året.

