Børne- og skoleudvalget i Holbæk Kommune peger på en løsning, hvor det nuværende børnehus i Tuse bliver, hvor det er i dag. Foto: Peter Andersen

Udvalg: Børnehuset bliver hvor det er

Holbæk - 04. november 2019 kl. 05:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år indstillede udvalget for børn og skole i Holbæk Kommune, at administrationen skulle arbejde videre med en plan for, at der skulle bygges en ny daginstitution i Tuse som afløser for det nuværende børnehus Tusenfryd.

Dengang vurderede administrationen, at et nyt børnehus vil koste i omegnen af 44 millioner kroner plus et ukendt beløb til købet af en byggegrund.

Efterfølgende har det dog vist sig, at et nybyggeri nok nærmere vil komme til at koste 65 millioner kroner. Og netop økonomien er en af årsagerne til, at udvalget for børn og skole nu i stedet hellere vil om- og tilbygge og renovere det nuværende børnehus på Tuse Byvej 16, selvom det også bliver dyrere end først antaget.

- Vi fulgte hovedindstillingen om at ombygge i stedet for at bygge nyt, fordi det bliver dyrere end ventet. Det er dog ikke økonomien, vi har vægtet højest. Vi har hørt, at de selv i børnehuset i Tuse ønsker at blive, hvor de er. Og det giver rigtig god mening, og det lytter vi selvfølgelig til, siger Susanne Utoft (LL), som er formand for udvalget for børn og skole.

Sagen skal også forbi økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Følger de indstillingen fra børne- og skoleudvalget, vil administrationen sætte gang i en brugerproces i Tuse, hvor ledelse, medarbejdere og borgere skal involveres, og de konkrete behov i daginstitutionen skal afdækkes. Denne brugerproces forventes at vare mellem seks og ni måneder, og den skal resultere i et konkret byggeprogram og budget, som efterfølgende skal til politisk behandling.

Inden da kommer der dog til at ske lidt med bygningsmassen i børnehuset i Tuse. Institutionen mangler nemlig plads på grund af et stigende børnetal. Derfor vil der i løbet af efteråret blive etableret en pavillon, som bliver fjernet igen, når et renoveret og større børnehuse er indflytningsklar.