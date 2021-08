Udstilling på biblioteket i august

I den kommende tid udstiller Britta Ortiz, Tuse Næs, en række forskellige steder. I august kan man for eksempel opleve nogle af hendes værker på Holbæk Bibliotek.

Holbæk - 09. august 2021

I denne måned udstiller den lokale kunstner Britta Ortiz et lille udvalg af sine værker på Holbæk Bibliotek i Nygade.

Britta Ortiz har arbejdet med kunst lige så længe, hun kan huske Men hun er først begyndt at vise sin kunst for offentligheden for 11 år siden.

Ved udstillingen på Holbæk Bibliotek kommer hun med 12 malerier, ni grafiske værker og enkelte af sine keramiske værker.

Britta Ortiz er en lokal kunstner med bopæl på Tuse Næs gennem de seneste 35 år. Hun er aktivt involveret i kunstlivet i Holbæk, hvor hun i fra august 2014 til april 2020 var formand for Isefjordskunstnerne, og i sommeren 2020 var hun med til at stifte biZart gallery i Holbæk, som hun i øjeblikket er formand for.

Hendes hjerte brænder for kunsten og for at være med til at fremme udviklingen hos de kunstnere, der er medlem i kunstnersammenslutningerne.

Det er gået stærkt siden, Britta Ortiz begyndte at udstille for 11 år siden. Både ind- og udland har fået øjnene op for hendes kunst, og i 2018 blev hun præsenteret i kunstbogen »101 kunstnere 2018«. Siden har Britta Ortiz' kunst været præsenteret i flere kunstbøger og kunstmagasiner i både USA, Italien og Tyskland.

Desuden har hun udstillet i Rom, Venedig, Napoli og flere andre steder i Italien samt i San Diego i USA, Wien, London og snart også Tokyo.

I Danmark har Britta Ortiz udstillet på blandt andet gallerier, og samtidig med udstilling i Holbæk kan man i øjeblikket se nogle af hendes grafiske værker på Køng Museum på Sydsjælland.

Endelig er hun også her i august aktuel i forbindelse med CPH Art Space' udstilling i Docken i Nordhavn i København samt i Odense i begyndelsen af september.