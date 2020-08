I Holbæk Kommunalbestyrelse er der et ønske om at ændre skolestrukturen. Samtidig vil man tilføre mange millioner til skolerne, så de kan overholde deres budgetter og løfte kvaliteten. Foto: Christina Quist

Udspil: Flere penge og en ny struktur til skolerne

Holbæk - 25. august 2020 kl. 09:59 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skolestrukturen i Holbæk Kommune er blevet ændret flere gange inden for en kortere årrække. Og nu ser det ud til, at strukturen skal laves om igen.

I et politisk udspil fra borgmesteren, som resten af kommunalbestyrelsen er blevet præsenteret for og som udspringer af ønsker fra mange partier, lægges der op til, at der fra næste skoleår skal være 11 folkeskoler i stedet for de nuværende 4. Hver af de 11 skoler skal have egen skoleleder, skolebestyrelse og elevråd.

- Jeg har været utrolig nervøs for at skulle komme med det her udspil. For normalt, når man snakker om en ny skolestruktur, har det betydet besparelser, lukning af skoler og forringelser. Og jeg er meget opmærksom på, at en ny struktur for nogle forældre, lærere og måske også elever og ledere ikke er noget, man har lyst til, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S).

- Derfor har det været vigtigt for mig først at præsentere dette, når jeg var sikker på at kunne præsentere en skolestruktur, som jeg kan stå inde for. En struktur vi kan få tillid til, og som vi fagligt og økonomisk kan tro på. En struktur, der ikke lukker skoler, hvor der ikke bespares, men hvor vi kan give skolerne en holdbar økonomi. Dette kan lade sig gøre nu, og derfor er tidspunktet rigtigt, siger hun.

Økonomien er en anden Det er godt et år siden, strukturen sidst var til debat.

I juni sidste år sagde borgmesteren, hendes parti, DF, SF, EL og LL nej til at se på at ændre strukturen, sådan som et mindretal foreslog.

- Så hvorfor vil du ændre den nu?

- Jeg har som borgmester først villet lave en skolestrukturændring, når der samtidig var plads til et kvalitetsløft. Det kræver økonomi, og det har vi ikke haft før. Det har vi nu blandt andet på grund af udligningsreformen og finansieringstilskuddet, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Det kvalitetsløft, borgmesteren nævner, er også skrevet ind i det politiske oplæg. Her foreslås det, at skolerne i budget 2021 får tilført 21,3 millioner kroner, så de kan få et budget, de kan holde. Derudover skal der tilføres 10 millioner kroner til et egentligt kvalitetsløft.

Tiltagene i oplægget vil tilsammen koste 34,5 millioner kroner næste år.

Forslaget vil blive sendt i høring i oktober.