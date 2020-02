Udspil: 105 millioner ekstra til Holbæk

105 millioner ekstra om året. Det vil Holbæk Kommune få, hvis regeringens udspil går glat gennem Folketinget.

Holbæk - 01. februar 2020

Holbæk Kommune vil få ekstra 105 millioner kroner om året at gøre godt med, hvis regeringens udspil til en udligningsreform bliver vedtaget uden ændringer.

Dermed er Holbæk en af de kommuner, som for alvor vil kunne mærke den omfordeling mellem mere velstående og mindre velstående kommuner, som regeringen sigter mod.

De 105 millioner er det årlige beløb efter en overgangsperiode.

105 millioner er selvsagt mange penge. Men flere forhold gør, at det nok mere lægger op til forsigtig optimisme end decideret jubel.

Det ene forhold er, at der altså kun er tale om et udspil. I den kommende tid skal regeringen forhandle med de øvrige partier for at samle et flertal.

Og regeringen vil formentlig gå temmelig langt for at sikre sig et bredt flertal. Det endelige resultat kan dermed godt se noget anderledes ud end det, regeringen har spillet ud med.

Det andet forhold handler om, hvor meget 105 millioner reelt batter i Holbæk Kommune. Kommunens samlede indtægter for i år er i størrelsesordenen 4,6 milliarder kroner.

Så selv hvis kommunen får alle 105 millioner, vil det i runde tal betyde, at kommunen vil få ekstra to kroner for hver 100 kroner, man allerede har.

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) har denne kommentar:

- Indtil videre ser det positivt ud for Holbæk Kommune. Men et gammelt ordsprog siger, at man ikke skal sælge skindet, før bjørnen er skudt, så jeg venter med spænding forhandlingerne på Christiansborg, og at reformen bliver gennemført med bred opbakning i Folketinget, så vi kan få et mere retfærdigt udligningssystem. Ikke bare for Holbæk Kommunes skyld, men for hele landets, siger hun til Nordvestnyt.