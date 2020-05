Udsigt til grønt lys til boligprojekter for 150 millioner

Om projekterne kan sættes i gang, afhænger af de forhandlinger, som regeringen lige nu fører med Folketingets partier. Men der er formentlig gode chancer for et forlig, for boligrenovering er til gavn for både lejerne og beskæftigelsen. Og sidst, men ikke mindst: Pengene ligger allerede klar.

Det vil give håndværker-­opgaver for op mod 150 millioner kroner - et godt spark til en økonomi, som har tabt pusten på grund af coronaen.

Omkring 400 almennyttige boliger i Holbæk by har nu gode udsigter til at få en tiltrængt renovering.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her