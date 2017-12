Det bliver sandsynligvis gratis for børn op til og med 11 år at sejle med færgen mellem Holbæk og Orø. Foto: Per Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Udsigt til gratis sejltur for børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udsigt til gratis sejltur for børn

Holbæk - 11. december 2017 kl. 19:48 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Meget tyder på, at alle børn op til og med 11 år fra 2018 kan sejle gratis med færgen mellem Orø og Holbæk, skriver dagbladet Nordvestnyt mandag.

Sagen skal afgøres i Holbæk Byråd onsdag den 13. december. Men da et enigt økonomiudvalg har fulgt en indstilling fra et flertal i klima- og miljøudvalget, peger det kraftigt i retning af, at det bliver den løsning, der vælges.

Byrådet behandlede også sagen 8. november, hvor sagen blev sendt tilbage til klima- og miljøudvalget, da der opstod usikkerhed om, hvilken ordning der var lovlig.

Kommunens administration har ikke fundet en løsning, hvor kommunen lovligt kan vælge, at kun børn fra bestemte skoler eller med bestemte formål på Orø kan rejse gratis. Men det kunne være lovligt at transportere børn med tilhørsforhold til Holbæk By Skole (afdelingerne Orø, Absalon og Bjergmarken) uden beregning i forbindelse med undervisningsformål i skoletiden.

Men i klima- og miljøudvalget indstillede Ole Hansen og Ole Brockdorff (begge S) og John Harpøth (DF), at sejlturen gøres gratis for alle børn i alderen 4-11 år fra 2018 og fremover.

Søren Stavnskær og Christian Ahlefeldt-­Laur­vig (begge LA) indstillede, at det gøres gratis for alle skolebørn (folkeskoler og privatskoler i Holbæk Kommune at sejle med færgen.

Medlemmerne fra LA tror, at ordningen vil få flere til at tage Orøfærgen, så den merindtægt kan finansiere de gratis billetter til børn.

Derimod skal finansieringen ifølge S og DF ske ved at hæve billetpriserne for biler. Et enigt økonomiudvalg fulgte indstillingen fra S og DF.