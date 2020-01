Se billedserie Til årets publikummagneter hører den nye James Bond-film med Daniel Craig i hovedrollen. PR-foto.

Send til din ven. X Artiklen: Udsigt til et begivenhedsrigt år i biografen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udsigt til et begivenhedsrigt år i biografen

Holbæk - 06. januar 2020 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk: 2020 kan godt gå hen og blive et spændende år for Kulturbiografen med udsigten til, at den planlagte udvidelse af biografen med to nye sale - om alt går vel - står færdig ved juletid.

Men selv i det tilfælde, at tilbygningen ikke er klar til brug, kan biografdirektør Jesper Nielsen godt garantere et begivenhedsrigt år i biografen, der ikke uden grund hedder Kulturbografen. Her er nemlig alt fra blockbusters og smalle film til foredrag, stand up og flere events udenfor på Filmtorvet.

Årets store hits i Kulturbiografen har i det forløbne år været to danske film, nemlig thrilleren 'Journal 64', der er den fjerde film baseret på Jussi Adler-Olsens bestsellere om Afdeling Q, og Anders Matthesens animationsfilm 'Ternet Ninja'.

For det kommende år forudser Jesper Nielsen, at publikumshittene bliver endnu en Afdeling Q-film, 'Marco Effekten', og 'Klovn, The Final', der er den tredje og sidste Klovn-film.

- Der er også flere nye film på vej fra både Disney Pixar og Dreamworks og nyheder fra Marvel-universet. Pixar har allerede løftet sløret for to nye film, man kan se frem til nemlig 'Soul' og 'Onward'. I april viser vi den nye James Bond film, 'No Time To Die', der er den sidste med Daniel Craig i hovedrollen. Ungdomsfilmene kommer som sædvanlig til at præge sommermånederne med blandt andet 'Top Gun' i juli. Der er også en ny Minions-film på vej 'Minions: The Rise of Gru' og en ny 'Far til 4'-film, fortæller Jesper Nielsen med udsigten til et nyt stort filmår.

Aktiviteter på Filmtorvet

Udenfor på Filmtorvet gentages succes med Open Air i uge 30. Der bliver ogsåtransmission af de spændende kampe i EM i fodbold med den første kamp dagen før Skvulp.

Andre ting, som endnu er i støbeskeen, er besøg af nogle af Danmarks bedste stand up'ere fra comedyklubben.dk og flere foredrag med kendte danskere.

Blandt de foredrag, som allerede er i kalenderen, kan nævnes et med tidligere udenrigsminister og næstformand i Venstre, Kristian Jensen, der kigger forbi i marts måned.

Christine Feldthaus kommer til september. Derudover kan man ifølge Jesper Nielsen regne med yderligere et par stykker.

Man kan holde sig ajour med hele programmet på www.kulturbiografen.dk eller Kulturbiografens Facebookside.