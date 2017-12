Holbæk får et udsatteråd med medarbejdere for alle relevante indsatser og repræsentanter fra blandt andet Kirkens Korshør, Mødrehjælpen, Medusa et liv uden vold, Sind og Ventilen. Det finaniseres med penge fra ældres, handidkappedes og flygtninges råd. Foto: Per Christensen

Udsatte betaler til udsatte

Byrådet har vedtaget, at Holbæk skal have et råd til at varetage udsatte borgeres interesser. Fint, mener både Holbæk Ældreråd og Handicapråd. Det er derimod ikke fint, at udsatte betaler til udsatte. De to råd og integrationsrådet får hver skåret 25.000 kroner af budgettet for 2018.