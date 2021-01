Udrykning: Brand i stråtag

En god brandsikring og en hurtig udrykning var den blanding, som onsdag ved 19-tiden sikrede, at et stråtækt hus ikke gik til i flammer, da der udbrød brand i huset.

Det var beboeren i et hus på Hørdal i Dønnerup-området syd for Jyderup, som selv opdagede, at der var røg i en gang ved husets fyrrum. Herfra var ilden ved at brede sig til det stråtækte tag via ventilationen.