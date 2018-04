Udlændinge ville reparere tag

Husejeren havde dog afvist tilbuddet og gjort dem opmærksom på, at det var ulovligt at henvende sig, som de gjorde, hvorefter de kørte fra stedet i deres grå Ford Transit varebil med ungarske nummerplader.

Politiet opfordrer til, at man siger nej, hvis man får den slags tilbud. For ud over at det er ulovligt at henvende sig på den måde, så viser erfaringen, at der ofte efterfølgende opstår en tvist omkring betalingen eller det udførte arbejde.