Udklædning og tøndeslagning

På grund af coronaen er det hele dog stort set blevet aflyst, men på flere skoler og daginstitutioner i Holbæk Kommune har man besluttet, at børnene ikke skal snydes for hverken udklædning eller tøndeslagning.

- Vi plejer alle sammen at samles i hallen, men det kan vi jo ikke i øjeblikket. Så derfor besluttede vi at rykke udendørs og lade børnene slå katten af tønden klassevis, fortæller skoleleder Astrid Hestbech. Skolen havde hængt fem tønder op, og så stod børnene i lange rækker klassevis, så de ikke blev blandet sammen.

3. klasse var de første, der fik slået tønden ned, og faktisk gik det så hurtigt, at det kom som et helt chok for den dreng, som gjorde det. Han kunne i hvert fald slet ikke forstå, at han var blevet kattekonge.