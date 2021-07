Se billedserie Der graves på livet løs på den gamle jernstøberigrund, hvor støbearbejdet til opførelsen af de 71 boliger i Jernalderen går i gang inden for et par uger. Foto: Kenn Thomsen

Udgravning til forsinket boligbyggeri er i gang

Holbæk - 12. juli 2021 kl. 11:15 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Der er fuld fart på aktiviteterne på den gamle jernstøberigrund på Lundemarksvej i Holbæk. Der er kloakeret og anlagt veje på hele arealet, hvor den sidste asfalt blev lagt torsdag i sidste uge.

Samtidig er gravearbejdet til de 71 boliger i seniorbofællesskabet Jernalderen gået i gang. Den sidste af de 71 andelsboliger blev solgt for over to måneder siden, efter at salget i første omgang havde taget længere tid end ventet.

- Der er nu en længere venteliste, hvis nogle af køberne fortryder, eller hvis nogle senere flytter, fortæller Henrik Krebs, der er direktør i Jernstøberiet P/S, som ejer den gamle industrigrund, hvor der nu bygges boliger i flere etaper.

Det var ventet, at byggetilladelsen til Jernalderen ville foreligge i marts-april, men den kom først den 10. juni.

Der er nu sat gang i arbejdet med at grave ud til den V-formede boligblok i fire etager. Inden for et par uger bliver der sat gang i støbearbejdet. Entreprenør Morten C. Henriksen A/S, Hagested, er totalentreprenør på byggeriet.

Den forsinkede byggetilladelse betyder, at indflytningen ikke kan ske til 1. oktober 2022, som tidligere ventet.

- Det er ikke endeligt lagt fast, men det bliver formentlig omkring 1. januar 2023, venter Henrik Krebs.

De første beboere er på plads Der var den 29. juni stiftende generalforsamling i andelsboligforeningen Jern­alderen, og der blev valgt en bestyrelse.

I den østlige side af grunden, mod Skyttens Vej, er de første beboere flyttet ind. Det er de første fem af 10 rækkehuse i to etager, der var færdige til 1. juli. De næste fem boliger, der er også er solgt, står klar til overtagelse 1. oktober.

Engang efter sommerferien, formentlig i august, sættes der gang i opførelsen af 37 rækkehuse i det nordvestlige hjørne af den gamle jernstøberigrund, over mod Konsul Beyers Allé. Boligerne får adresse på den nye vej med navnet Jernvænget.

Rækkehusene bliver også her i to etager og i samme stil som boligerne ved Skyttens Vej. Det er samme total­entreprenør, Danhaus A/S, Esbjerg, der står for byggeriet, mens Danbolig Holbæk står for salget af boligerne.

Gang i salget af første etape Halvdelen af de otte boliger i første etape er solgt til overtagelse i marts og april næste år.

Anden etape med ni boliger, der efter planen er klar til overtagelse i august næste år, er også udbudt til salg. Etape tre med 10 boliger og etape fire med ni boliger er endnu ikke udbudt.

Senere skal der bygges endnu flere boliger på den cirka 29.000 kvadratmeter store grund. Der har været talt om, at der kan blive plads til cirka 300 boliger i alt.