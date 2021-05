Se billedserie Andreas Larsen spiller under kunstnernavnet Liebra. I dag udkommer hans første single, »This Feeling«. Foto: Mathias Berner Andersen

Udgiver debutsingle: Munden er Liebras instrument

Holbæk - 21. maj 2021 kl. 05:56 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

En australsk mand toner frem på skærmen. Hans mund bevæger sig, men det er ikke ord, men derimod lyde og rytmer, der kommer ud af den. På den anden side af skærmen sidder Andreas Larsen på barndomsværelset i Tuse og følger intenst med, mens han prøver at få sin mund til at lave samme bevægelser og lyde. Ingen ved, at han øver sig på human beatbox. Endnu.

På Sejergaardens Musikefterskole tør Andreas Larsen for første gang vise sine evner frem, og det bliver et kæmpe hit. Det giver ham selvtillid, og i dag udgiver han i en alder af 26 år sin første single, »This Feeling«, under kunstnernavn Liebra, hvor beatbox er et af de bærende elementer. Human beatbox er, når man laver tromme- og rytmelyde med munden.

Ud over beatbox spiller Andreas Larsen også klaver. Hans far og mor var henholdsvis pianist og organist, og derfor lå det i kortene, at han også skulle trykke på tangenterne. I stedet for forældrenes musikalsk klassiske vej, er Andreas Larsen dog gået mere elektronisk. Alligevel har han holdt fast i klaveret, som han både havde talentet og den påkrævede flid til at mestre.

- Jeg øvede mig rigtig meget, og når man øver sig, så sker der noget, udtaler Andreas Larsen, der underviser i klaver i dag.

Det er dog beatbox, der er drivkraften, og det der adskiller ham fra andre kunstnere. I tiden på Stenhus Gymnasium blev han kaldt »Beatboxeren«.

- Jeg følte mig som kongen, når jeg beatboxede til gymnasiefesterne nede i »Fodbadet«, fortæller Andreas Larsen, der i gymnasietiden startede sit første band, Naked Ivy.

Efter gymnasietiden begyndte Andreas Larsen at eksperimentere med at spille klaver og beatboxe samtidig. Noget der krævede stædighed, tålmodighed og øvelse at lære.

I dag udkommer singlen »This Feeling« og til oktober kommer Liebras første EP, »Nostalgia«. Det var først i sidste måned, at Andreas Larsen lagde sig fast på kunstnernavnet Liebra, der tager udgangspunkt i hans fascination af stjernerne. Libra er nemlig et andet navn for Andreas Larsens stjernetegn, Vægten.

Pladen og singlen udgiver han selv, og det er der en god grund til.

- Jeg producerer det hele selv, og derfor vil jeg også selv udgive det, forklarer Andreas Larsen.