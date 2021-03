Udendørs fitness i al slags vejr

Go2fitness har i alt otte centre, som har været på pletten med fælles onlinetræning siden januar. Man træner over zoom med plads til op til 100 deltagere ad gangen. I snit der 15-20 stykker, der træner ad gangen og i alt 12-14 hold at vælge imellem.

- Vi kører et til to hold online om dagen, og det er blandt andet yoga, pilates, zumba, fit for fit og cross dance, forklarer Lene Andresen.

- Vi ændrer naturligvis lidt i træningen, når den flytter udendørs. Vi kan ikke bruge lige så meget udstyr, men instruktørerne har været utroligt gode til at tilpasse træningen og lave et program, der stadig giver god muskeltræning puls, og styrke, siger Lene Andresen. Hun er også imponeret over deltagerne, som hverken frygter regn eller blæst, men går til træningen med masser af gåpåmod. - Det sociale sammenhold, der opstår under træningen, betyder alverden, især her under corona, slutter hun.