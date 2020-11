John Harpøth: - Vi må gøre alt, hvad vi kan, for at forhindre, at coronaen igen får foden inden for på vores plejecentre. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Ude-besøg på plejecentrene

Holbæk - 06. november 2020 kl. 14:10 Af Jørgen Juul Kontakt redaktionen

Stigende smittetryk betyder, at der nu bliver nye restriktioner for besøg på plejecentrene i Holbæk Kommune. Som udgangspunkt skal alle besøg nu foregå udendørs. Det gælder foreløbig frem til den 15. december.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som Holbæk Kommune udsendte i dag, fredag.

- Vi har de seneste uger desværre kunnet se, hvordan smittetrykket i vores kommune, i lighed med resten af Danmark, er steget. Det har fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at indføre restriktioner, som skal være med til at beskytte de mest sårbare borgere mod corona, blandt andre vores ældre borgere på plejecentrene, siger John Harpøth (DF), der er formand for udvalget for ældre og sundhed.

På de kommunale plejecentre sættes der opvarmede telte med fast gulv op, så de er klar den 11. november. Der kan bookes tid til besøg fra den 10. november, altså tirsdag i næste uge.

Aktivecentre lukker

Der lukkes for muligheden for at spise i cafeerne.

De enkelte borgere kontaktes om det praktiske i forbindelse med restriktionerne, oplyser Holbæk Kommune.

De aktive centre og sygeplejeklinikkerne lukker.

Visiterede borgere til et dagcenter vil fortsat få et tilbud.

- Der er ingen tvivl om, at det er svært for vores beboere og for deres pårørende igen at skulle forholde sig til nye restriktioner og ikke mindst undvære den sociale kontakt, som de også måtte undvære meget længe i foråret. Men vi må gøre alt, hvad vi kan for at forhindre, at coronaen igen får foden inden for på vores plejecentre, siger John Harpøth.