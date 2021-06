Uddannelse, ja selvfølgelig - efter sabbatåret

Se billedserie Først alvor, taler og afskedstårer, så glædesfest og af sted på tour-de-fejring som afslutning på gymnasietiden. Foto: Per Christensen

Holbæk - 25. juni 2021 kl. 17:20 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

For anden gang blev gymnasiets dimissionen holdt klassevis på grund af coronavirus. Fra mandag til fredag har der været 18 afslutninger, hvor rektor på Stenhus Gymnasium Per Farbøl talte, overrakte eksamensbeviser behørigt iført coronasikre hvide handsker, uddelte legater og sendte nybagte studenter ud i livet med et stort held og lykke og et »Fremtiden tilhører jer, gå ud og gør en forskel for jer selv, for andre og for fællesskabet«.

Før fremtiden ventede dagens festlige afslutning med vognkørsel, og de næste uger venter fester, inden mange tager et sabbatår.

- De fleste tager et år med arbejde, tænkepause eller for at opleve noget nyt. Vi er ikke gode til at lytte til politikernes opfordring til at gå direkte til en videregående uddannelse, erkendte Line Emma Erichsen, Holbæk, 3. D, musiklinjen

Selv overvejer hun højskole og sprogrejse, inden hun forsøger at komme ind på en skuespilleruddannelse. Line Emma Erichsen kender kun én i sin klasse, der tger den direkte vej, hvis han består optagelsesprøven på musikterapiuddannelse i Aalborg.

Først model så psykologi Klassekammeraten Andreas Radoslav Würtz, Asnæs, er også på sabbatholdet og vil i et par år arbejde som model, inden næste skridt - nok - bliver psykologistudiet på universitetet.

- Det har været gode år, vi har været privilegeret med godt læringsmiljø, god undervisning og er blevet klogere hver dag fagligt og menneskeligt, vi er bare den bedste klasse, lød det fra de to inden afgangen på en 11 timers tour-de-fejring.

De indrømmer, at der kom en lille tåre, da deres klasselærer René Dohn holdt tale.

Et flot skudsmål med på vejen - Det er en exceptionel klasse, det viser de i dag, hvor de på rekordtid får pyntet deres vogn, som er forsinket. De er dygtige til at være fælles, er åbne og har en nysgerrig tilgang og lyst til at lære. For alle gælder, at niveauet er hævet, de har gjort hinanden bedre, fastslog han.

Skudsmålet blev bekræftet af lærerne Ninette Marie Hemmingsen og Helle Elisabeth Dam. Og det var hårdt at skulle sig farvel til klassen, men de gjorde det med en god fornemmelse af, at de unge vil klare sig godt.

Så de vinkede farvel og heppede på de fire 12-taller - ifølge traditionen skal alle, der får 12 i sidste fag, løbe bag vognen til første stop. Heldigt det var Ladegårdsalleen.

Legat på 5000 kr. Rektor Per Farbøl uddelte også i år sit legat på 5000 kroner.

Det gik til Maya Elin Skibsted, 3.u, fordi hun er den dygtigste elev, gymnasiet nogensinde har haft med lyst og mod til at sætte sig ind i emner og fagligt stof langt ud over pensum. Hun har en smittende faglig lyst og nysgerrighed og samtidig en kreativ og kunstnerisk tilgang til stoffet. Samtidig er hun et empatisk, venligt og humoristisk menneske, hedder det i begrundelsen.