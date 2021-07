Se billedserie Vaccinationscentret i Holbæk Sportsby lukker efter planen den 31. august. Herefter kan en række foreninger vende tilbage til Multihallen. Direktør for Sportsbyen, Carsten Damgaard glæder sig til, at hverdagen vender tilbage. Foto Jette Bundgaard

Ud med vacciner og ind med sporten

Holbæk - 17. juli 2021 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Et halvt år efter, at den første borger blev vaccineret i Region Sjælland, er alle voksne nu indkaldt til vaccination, og mere end 60 procent er i gang med et vaccinationsforløb. Det betyder, at Holbæk Sportsby, der i øjeblikket anvendes som vaccinationscenter, vil kunne fungere normalt igen fra begyndelsen af september måned.

- Meldingen fra regionen er, at de stopper her den 31. august, og så går der nok en tre-fire dage, inden de har ryddet hallen for vaccinationsbåse, gulvafdækning og så videre, siger direktør for Holbæk Sportsby, Carsten Damgaard og fortsætter:

- Sportsbyen er jo til for sporten, så vi er utroligt glade for udsigten til, at hverdagen kan vende tilbage til normalen for de berørte foreninger. Samtidig er vi naturligvis også glade for at have bidraget til vaccinationen af så mange borgere

Sportsbyens indendørs aktiviteter breder sig over ca. 23.000 kvadratmeter. De 2.500 af disse, som udgøres af Multihallen med tilstødende lokaler, har siden den 17. februar været anvendt til vaccinationscenter.

I forbindelse med etableringen af vaccinationscenteret blev der opført en 50 meter lang 'coronavæg', som adskiller vaccinationsområdet fra resten af Sportsbyen. Væggen, som er opført i træ, er blandt andet dekoreret af 4. klasser fra Abasalonskolen. Det er planen, at en del af væggen skal bevares som et minde: - Væggen er jo en del af historien og fortæller om de tanker og ændringer af hverdagen, vi alle sammen har oplevet. Derfor vil vi finde et sted i sportsbyen til et stykke af den, forklarer Carsten Damgaard.

Holbæk Håndboldklub og Holbæk Basketball Klub er to af de foreninger, som har måttet genhuses, mens Multihallen har været anvendt som vaccinationscenter. Holbæk Senior Motion, Absalonskolens elever og Art on Skates, er nogle andre af de foreninger, som fra september kan vende tilbage til hallen og træne, som de gjorde inden corona-epidemien.

Holbæk Sportsby er et af Region Sjællands fem store vaccinationscentre.