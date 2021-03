Ud i trafikken med sprut og narko

Politiet nappede mandag eftermiddag to trafikanter, som skulle have ladet deres køretøjer stå.

16.43 anholdt politiet en 23-årig mand fra Vallensbæk, som kom kørende ad Nørupvej ved Regstrup i en personbil. Narkometeret slog ud, og han blev derfor sigtet for narkokørsel og måtte aflevere en blodprøve.

Seks minutter senere blev en 56-årig mand fra Holbæk stoppet, da han kom kørende på sin knallert på Tjebberupvej i Tjebberup. Han fik en dobbelt sigtelse - dels for spirituskørsel, dels for køre i frakendelsestiden, fordi han har mistet sit knallertbevis på grund af et tidligere tilfælde af spritkørsel.