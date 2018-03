Tyvene gik efter sex-legetøj

Se billedserie Et lille skilt viser, at det er her, butikken Paradiss holder til. Medarbejder Claus Jürgensen står ved det vindue, der blev smadret. Foto: Kaj Ove Jensen

Holbæk - 08. marts 2018 kl. 15:57 Af Kaj Ove Jensen og Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udbyttet blev kontanter og legetøj, da der tirsdag aften var indbrud i butikken Paradiss på Blytækkervej 6 i Holbæk.

Butikken sælger udstyr og beklædning inden for sex og erotik, så det var voksenlegetøj, der blev stjålet. Tyvene kom ind i butikken, der ligger i et industrikvarter, ved at smide en stor sten gennem en rude.

- Tyvene har vidst, hvad de gik efter, for der er stjålet mærkevarer. Det er især de dyre vibratorer, der koster fra 600 til 1600 kroner, fortæller Mai Duedahl, der er medarbejder i virksomheden, som også har postordresalg.

Personalet havde torsdag morgen endnu ikke fået gjort op, hvad der blev stjålet ved indbruddet, men det formodes at være omkring 75 dildoer. Den samlede værdi kendes endnu ikke.

Derudover blev der stjålet cirka 3000 kroner i kontanter. Så fremover bliver proceduren ændret, så der ikke opbevares kontanter i butikken efter lukketid.

Tirsdag gik alarmen klokken 18.41.

- Det var en halv time efter, at direktøren var kørt fra bopælen ved siden af butikken. Så stedet er nok blevet holdt under observation, siger Mai Duedahl.

Direktøren er Mogens Fannucchi, der også er indehaver af virksomheden.

Sten på 19,7 kilo smidt ind

Der er videoovervågning i butikken, men tyvene var maskerede, så umiddelbart kan billederne ikke bruges til at identificere dem. Det formodes, at der var to om indbruddet.

Det var i øvrigt en 19,7 kilo tung sten, der blev brugt til at smadre ruden, fortæller medarbejder Claus Jürgensen.

Der har tidligere været forsøgt indbrud. To gange i 2017 blev panserglasset ved siden af indgangsdøren uden held forsøgt smadret. Og en gang i 2017 og en gang i 2016 har tyvene forsøgt at komme ind ved at smadre en rude bagtil i bygningen, men her blev det stoppet af et gitter.

En enkelt gang, i januar i år, er det lykkedes en tyv at stikke af med kontanter fra kassen i åbningstiden. Men tirsdag var første gang, det lykkedes nogen at bryde ind og slippe af sted med et udbytte, fortæller Claus Jürgensen og Mai Duedahl. For et par uger siden observerede en kollega to mænd, der opførte sig lidt mærkværdigt under et besøg i butikken. Og tidligere i februar havde Mai Duedahl gjort samme iagttagelse.

Hun tror, at det var tyvene, der forud for tirsdagens indbrud var på stedet for at finde ud af, hvor de dyre varer var.

Indbruddet er meldt til politiet, som onsdag formiddag var på stedet for at optage rapport. Herfra har man dog ikke noget bud på, hvordan tyvene har tænkt sig at komme af med de mange dildoer. Om det er via nettet, eller om der står en anden sexlegetøj-forhandler klar til at overtage dem.

- Der er jo tale om et sjældent kostervalg. Men hvordan tyvene har tænkt sig at omsætte det stjålne sexlegetøj til kontanter, kan vi umiddelbart ikke sige. Det ene bud kan være lige så godt som et andet, lyder der fra kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.