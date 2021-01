Tyvejagt til fods - politiet var hurtigst

Herretøjsforretningen i Ahlgade har flere gange været for fristende for rudeknusende tyve. Billedet er fra et tidligere indbrud. Foto: Mik

Holbæk - 26. januar 2021 kl. 10:23 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

To betjente fik bekræftet, at deres kondition er i orden, da de i nat gennemførte en politijagt til fods i de små stræder ved Ahlgade i Holbæk. Til sidste fangede de en 20-årig mand, som mistænkes for at have været med til et indbrud i Ahlgade klokken 02.22 i nat.

Indbruddet, som gik ud over Mr Team i Ahlgade 40, skete kort efter klokken 02, hvor en stor rude ind til forretningen blev knust. En beboer i Ahlgade hørte larmen og kiggede ned på gaden.

Her så vidnet tre mænd foran den knuste rude. Alle med tøj i favnen. De skiltes hurtigt - to af dem gik ned mod havnen, mens den tredje gik ad Ahlgade mod øst. Vidnet kontaktede politiet, og en patrulje fik hurtigt kig på en, der kunne være den tredje mand.

Manden stak i løb - med betjentene i hælene. Jagten gik gennem Studiestræde og op over flere plankeværker, inden den forfulgte mand fik forvildet sig ind i en blindgyde, hvor betjentene samlede ham op.

Manden, som er en 20-årig fra Ugerløse, havde lidt svært ved at give en overbevisende forklaring om, at han ikke havde noget med indbruddet at gøre. På hans tøj var der glassplinter, og under jagten havde han flere gange smidt tøjstykker fra sig, som stammede fra Mr Team.

Sagen var ikke alvorlig nok til, at politiet ville forsøge at få den 20-årige varetægtsfængslet. Men en tur i retten skulle han dog have under alle omstændigheder, for han er efterlyst i fogedretten, og dén aftale vil politiet nu hjælpe ham med at holde.

Politiet fik ikke fat i de to øvrige formodede gerningsmænd.

- Men hvis de to mænd, der stod på gaden klokken 2.22, er uskyldige, hører vi naturligvis meget gerne fra dem. Henvender de sig ikke, vil vi nok gå ud fra, at de er medskyldige. Og så vil vi lede efter dem, siger Martin Bjerregaard, som er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi. Politiet vil også gerne høre fra vidner, der har set de to mænd med tøj i favnen.

Hos Mr Team har man foreløbig opgjort tyvenes bytte til beklædning for cirka 15.000 kroner.