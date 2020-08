Artiklen: Tyv tog to på stribe

To villaer i samme kvarter i Tølløse har haft tyvebesøg i weekenden

På Pilevej er indbruddet sket på et tidspunkt fra fredag middag til søndag aften. Her er et vindue til soveværelset brudt op, og indhold fra skuffer og skabe lå spredt på gulvet og sengen. Anmelderen kunne søndag aften ikke med sikkerhed sige, hvad tyven var stukket af med.