En indbrudstyv rullede alle gardiner ned for ikke at blive set, da der på et tidspunkt mellem tirsdag og onsdag var indbrud i et hjem på Tuse Næs i Holbæk Kommune.

Tyv rullede gardiner ned for ikke at blive set

Det samme gjaldt for en indbrudstyv, da der var indbrud i en villa på Kisserupvej på Tuse Næs cirka 15 kilometer uden for Holbæk.

Her valgte pågældende at rulle gardinerne i hjemmet ned, for ikke at blive opdaget af forbipasserende, efter han havde brudt et soveværelsesvindue op.